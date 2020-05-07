В Запорожье съемочным группам центральных и региональных телеканалов, которые снимали сюжет о работе рынков во время карантина, пришлось обороняться от агрессивного мужчины с помощью газового баллончика. Инцидент произошел на рынке "Бахчисарай". Представившийся "конем в пальто" мужчина набросился на журналистов с кулаками. Он нецензурно ругался, пытался сорвать респираторы с журналиста и оператора национального телеканала НТН, препятствовал проведению съемки. Об этом сообщается на странице главы НСЖУ Сергея Томиленко в соцсети.

Остановить агрессора удалось оператору одного из телеканалов, которому пришлось распылить в сторону нападавшего газовый баллончик.

"Я видел, что человек полностью неадекватен, мог побить коллег, разбить камеру или повредить микрофон", - цитируют в сообщении распылившего газ оператора, не сообщая его имени.

Уточняется, что журналисты не стали вызывать на место инцидента полицию, но передали правоохранителям видео нападения.

А в Национальном союзе журналистов Украины в очередной раз привлекают внимание к фактам физической агрессии по отношению к журналистам и безнаказанности.

"Граждане, нарушающие установленный властью карантин, набрасываются с кулаками на журналистов, которые просто выполняют свою работу. Нападающие полагаются на безнаказанность, поэтому от отчаяния журналисты идут на работу не только с техникой, но и со средствами самозащиты", - заявил Сергей Томиленко.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове журналист пожаловался полиции на нарушение карантина и был избит.

Также мы сообщали, что киевского журналиста жестоко избила вызванная им же полиция.