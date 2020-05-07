В четверг, 7 мая, парламент принял закон №3380 - об увеличении возможностей украинской медицины в противодействии коронавирусу, который среди прочего прописывает перечень лиц, которым в обязательном порядке будут делать тесты на коронавирус, что может оказать влияние на карантин.

"Страна" поговорила с экспертами в области медицины и выяснила, что они думают о принятии специального закона о тестировании.

"Верховная рада штампует законы, в которых просто повторяет уже действующие в Украине нормы, - говорит глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко. - Статья 22 закона об инфекционной безопасности населения прописывает, что население в случае вспышек опасных инфекционных заболеваний должно быть диагностировано и при необходимости — пролечено в том числе в условиях стационара. На сегодня эта норма не выполняется, так как процент тестирований на коронавирус в Украине катастрофически мал.

Но и после принятия нового закона ничего не поменяется. Дело в том, что вирусологические лаборатории, которые работают в каждой области страны, на сегодняшний день не в состоянии увеличить количество выполняемых тестов. Они не могут делать больше, чем по 200 тестов в день. При этом люди там работают в три смены, то есть, их ресурсные мощности попросту нереально увеличить.

Скажем, Житомирская вирусологическая лаборатория прекратила принимать биологически материал на тестирование, кроме срочных случаев и тестов для детей. Там уже и так очередь образцов на 7 дней вперед, их попросту негде хранить. О чем Житомирской обладминистрации написал руководитель лаборатории Зиновий Парамонов.

В лабораториях жалуются, что им звонят из Минздрава, и требуют, чтобы проводили не 200, а 500 тестов в день. Но это просто нереально — ни по звонку Минздрава, ни по новому закону. Есть две глобальные проблемы — кадры, которые мы растеряли с момента ликвидации СЭС, и ресурсная база, на которую нужны деньги. Украина подошла к эпидемии с противоэпидемиологическим фондом на этот год в 60 тысяч гривен, хотя даже в мирное время, без пандемии, он должен составлять не менее 100 млн, а с учетом эпидемии — до миллиарда.

Возможно, тестирование ПЦР собираются заменить более простыми серологическими иммуноферментными исследованиями. Но это будет профанацией — ИФА-тестирование показывает только напряженности иммунитета, то есть, переболеет человек или нет, и есть ли антитела к коронавирусу. Наличие самого вируса достоверно показывает только ПЦР- тестирование".

О проблемах в лабораториях говорит и Виктор Рыбчук, врач клиники "Оберіг":

"Вдумайтесь, в Житомирской области 7-8 дней ожидают результаты COVID-19. Не лучше ситуация в Киеве и других регионах. Поэтому и статистика заболевания от "лукавого". Минздрав положил всех в "теплую" ванную. Ослабление карантина на фоне отсутствия реальной ситуации с заболеваемостью и количеством тестов в 5-7 тысяч в сутки - крайне опасно. Пора менять уже не кровати, а тех кто привел к данной ситуации".

Зампредправления Украинского медицинского общества Константин Надутый, считает, что нужно срочно восстанавливать СЭС:

"С тестирование нужно срочно что-то решать. Как минимум - протестировать закрытый социум, скажем, отдельное село. И посмотреть, что там у людей с вирусом и иммунитетом. Эти данные, хотя и с оговорками, можно экстраполировать на все общество. Пока мы не может объяснить людям зачем вообще вводился карантин и что будет после его отмены. Между тем, если иммунитет есть всего у 10-20% населения, как только мы отменим карантин, будет итальянский вариант с массовыми вспышками. Но заниматься этим вопросом, планировать тестирования и делать выводы должна СЭС. Ее нужно срочно восстанавливать в том числе и для проведения эпидемиологических расследований в очагах, чего у нас до сих пор не делается".

Экс-главный санитарный врач Святослав Протас также считает, что ускорить процесс маловероятно:

"Ни с законом, ни без него резко увеличить темпы тестирования по ПЦР-методу не получится. У нас пять лет не готовили вирусологов и бактериологов, утрачен кадровый потенциал. Плюс нет замкннутого цикла производства и обслуживания оборудования, даже свои расходники мы не делаем, все покупаем. На мировом рынке сейчас дефицит и очереди. Скажем, в одной региональной лаборатории установили новое оборудование, которое позволило количество тестов с 200 до 500 в сутки. Но это пока расходные материалы не закончились. А сейчас снова по 200 делают", - говорит Протас.

Как вариант, предлагает Протас — "быстрые" тесты на наличие антител: "Их могут делать 450 лабораторий по стране плюс можно было бы дать госзаказ на частные лаборатории. Реально за пару месяцев протестировать большую часть населения. А уже если обнаружены антитела, дальше направлять человека на ПЦР-анализ и разбираться, болен он сейчас или уже переболел".

Подробнее о том, зачем Рада запустила в Украине массовое тестирование на коронавирус можно прочитать в нашем материале.

Напомним, Кабмин решил смягчить карантинные меры в Украине с 11 мая. "Страна" подробно писала о том, как будут снимать карантин с 11 мая, а также публиковала полный список требований к магазинам, кафе, паркам и салонам красоты.