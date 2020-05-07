Украина и Международный валютный фонд провели переговоры, на которых стороны отказались от предварительно согласованной трехлетней программы расширенного финансирования EFF. Теперь они переходят на 18-месячную программу кредит стэнд-бай (stand-by).

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом на брифинге 7 мая объявил представитель МВФ Джерри Райс.

"Переговоры переключились на 18-месячный стэнд-бай", - коротко сказал Райс.

Кредит стэнд-бай с 1952 года предоставляется странам-членам МВФ для определенных, согласованных с Фондом целей на основе соглашений стэнд-бай. При этом банк резервирует к установленному сроку оговоренную сумму, а клиент использует ее частями или полностью в зависимости от потребностей в кредите.

Сегодня "Страна сообщала, что новой главой миссии Международного валютного фонда вместо Рона ван Родена назначена Иванна Владкова Голлар.

Также мы писали, что до изменения программы кредитования Минфин Украины ожидал два транша по 1,75 млрд долларов от МВФ.