В приложении "Дія", которое недавно обвинили в нарушении защиты персональных данных из-за контроля режима самоизоляции, появляются все новые и новые функции. Так, в мае в нем должен появится цифровой полис страхования авто, а на платформе "Дія. Бизнес" запускают онлайн-консультации для предпринимателей.

Всего по состоянию на начало мая граждане и бизнес могут воспользоваться в приложении 15 разными услугами. Об этом пишут "Украинские новости".

Услуги для граждан:

Справки и выписки (справка из Реестра застрахованных лиц, выписка о нормативной денежной оценке, выписка о земельном участке, справка об отсутствии судимости).





Окружающая среда (право на отходы, разрешение на водопользование).





Безопасность и правопорядок (проверка автоперевозчика, справка об отсутствии судимости).





Семья (муниципальная няня, помощь при рождении ребенка).





Пенсии, льготы и помощь (справка из Реестра застрахованных лиц, муниципальная няня, помощь при рождении ребенка, пособие по безработице).





Транспорт (лицензия на услуги по автоперевозкам, верификация тех. паспорта, заказ индивидуального номерного знака, верификация водительского удостоверения, восстановление и обмен водительского удостоверения, назначение надлежащего пользователя).





Земля, строительство, недвижимость (сведения о владельце земли, сведения о нормативной денежной оценке, выписка о земельном участке, информация о лицах, которые просматривали сведения о земельном участке).





Лицензии и разрешения (лицензия по противопожарной деятельности, лицензия на услуги по автоперевозкам).





Предпринимательство (открытие физлица-предпринимателя (ФЛП), изменение данных ФОП, закрытие ФОП, подписание документов).

Услуги для бизнеса:

Земля, строительство, недвижимость (сведения о владельце земли, выписка о нормативной денежной оценке, выписка о земельном участке, информация о лицах, которые просматривали сведения о земельном участке).





Лицензия и разрешения (лицензия по противопожарной деятельности, лицензия на услуги по автоперевозкам, разрешение на водопользование, лицензия на производство лекарств, бронирование разрешений на международные перевозки грузов, получение разрешений на негабаритные перевозки, лицензия на импорт лекарств, лицензия на продажу лекарственных средств).





Транспорт (проверка автоперевозчика, верификация тех. паспорта, верификация водительского удостоверения, бронирование разрешений на международные перевозки грузов, получение разрешений на негабаритные перевозки).





Создание бизнеса (открытие ФОП, изменение данных ФОП, закрытие ФОП, противопожарная декларация, подписание документов).





Медицина и фармацевтика (лицензия на производство лекарств, лицензия на импорт лекарств, лицензия на продажу лекарственных средств).





Выписка и справки (извлечение о нормативной денежной оценке, выписка о земельном участке).

Напомним, в Минцифры объяснили, как на портале "Дія" можно оформить пособия на детей.