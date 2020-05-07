Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы (ГНС) в организации механизма для незаконного формирования налогового кредита на миллиарды гривен. Об этом сообщается на сайте СБУ.

По данным следствия, к сделке причастны и руководители территориальных управлений ГНС. Как выяснили сотрудники спецслужбы, в течение 2019-2020 годов чиновники в сговоре с организаторами транзитно-конвертационных групп создали схему по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость.

"Кроме того установлены факты несанкционированного вмешательства в работу электронных баз данных налоговой в том числе путем внесения изменений в алгоритм автоматической проверки налоговых накладных в Едином реестре ряда субъектов хозяйственной деятельности (СХД) с признаками "рискованности" (фиктивности). Эти действия приводили к искусственному формированию сумм налогового кредита по НДС, который потом отображался якобы как для СХД реального сектора экономики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что действия должностных лиц привели к уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также к легализации средств, полученных противоправным путем.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 100 обысков в разных регионах Украины по местам работы и жительства фигурантов, в том числе у бывшего руководителя Государственной налоговой службы Сергея Верланова. Изъятую в ходе следственных действий документацию приобщат к материалам дела как доказательную базу.

Банковские счета субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в противоправной схеме, заблокированы. Также наложен арест на лимиты этих СХД по налогу на добавленную стоимость в электронной системе администрирования НДС.

Продолжается досудебное расследование, открытое по статья "Злоупотребление властью", "Финансирование терроризма", "Удовлетворение требований кредиторов", "Отмывание доходов, полученных преступным путем". Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: СБУ

Напомним, в конце апреля правительство уволило Верланова с поста главы Государственной налоговой службы, а на следующий день был объявлен конкурс на нового главу ведомства.

Перед этим бывший министр финансов Игорь Уманский обвинил главного налоговика Верланова в том, что его люди крышуют схемы по "скруткам НДС".

Ранее "Страна" подробно писала о том, почему уволили Верланова с Нефедовым и как это связано с Саакашвили.