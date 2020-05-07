Глава Украины Владимир Зеленский подписал закон 566-IX, который отменяет штрафные баллы за нарушение ПДД, зафиксированных в автоматичном режиме.

Об этом говорится в карточке законопроекта.

Как отмечается, закон исключает из КоАП нормы о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, которое налагается на граждан за правонарушения в сфере безопасного дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.

Как сообщалось, до этого каждому гражданину, который имеет право управления транспортным средством, ежегодно с начала года (с дня получения права управления транспортным средством) и до конца года начислялось 150 баллов.

Если было зафиксировано правонарушение в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме, то от общего числа баллов правонарушителя вычитывается количество штрафных баллов, предусмотренных соответствующей статьей. Теперь штрафы нужно будет оплачивать деньгами. Соответствующий закон Верховная Рада приняла 24 апреля.

Ранее "Страна" разбиралась, зачем Рада отменила поблажки для водителей, нарушивших ПДД.