Президент РФ Владимир Путин запретил российским военнослужащим иметь при себе электронные устройства, с помощью которых можно отследить их положение при исполнении обязанностей. Также запрещено передавать такую информацию СМИ.

Соответствующий указ главы Кремля 6 мая "О внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации" опубликован на официальном портале правовой информации.

Использование гаджетов военным запрещено в следующих ситуациях:

при участии в боевых действиях, выполнении задач в условиях чрезвычайного или военного положения, во время вооруженных конфликтов, в операциях по пресечению международной террористической деятельности за пределами РФ;

на боевом дежурстве, службе в гарнизонном наряде, исполнении обязанностей в составе суточного наряда;

на учениях или в походах кораблей;

на территории воинской части в течение установленного распорядком дня служебного времени;

на военных сборах;

при оказании помощи органам внутренних дел;

при предотвращении и ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф.

Закон также запрещает военнослужащим и призванным на военные сборы предоставлять СМИ или с использованием сети интернет распространять сведения, позволяющие определить их принадлежность или назначение в Вооруженных силах. Также нельзя разглашать информацию о других военнослужащих и членах их семей.

Ранее "Страна" писала о запрете Путина бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу.

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