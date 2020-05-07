Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинские власти хотят вернуть неподконтрольные территории до конца текущего года. Но если эти надежды не оправдаются, у Киева есть план "Б".

Об этом Ермак сказал на встрече с журналистами в четверг.

По его словам, Украина не намерена ждать годами, пока противная сторона не захочет прекратить войну.

"Но до конца года мы намерены делать все от нас зависящее, и интенсификация работы ТКГ тому доказательство. Но у нас есть и проработанный план "Б": что мы делаем, если так, что делаем, если вот так", - сказал Ермак .

Он добавил, что на территории ОРДЛО проведут местные выборы только при определенных условиях.

"Выборов под дулами автоматов не будет. Для начала необходим контроль над границей, возможно совместно с международными институтами. Нужна безопасность - и только потом выборы", - отметил Ермак.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников уточнил, что избирательная кампания по закону начинается за 90 дней до даты проведения местных выборов.

А перед этим международные наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ должны дать вердикт о принципиальной возможности проведения демократических выборов на неподконтрольных территорий.

Как писала "Страна", ранее Ермак выражал надежду, что местные выборы на Донбассе пройдут в октябре.

Мы также приводили его заявление, что на переговоры в Минске Украина теперь будет звать переселенцев с Донбасса.