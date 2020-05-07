Украинка Анастасия Зинченко, которая в феврале не смогла вылететь на родину из китайского Уханя из-за собаки и только недавно вернулась в Херсон, смогла попасть в Украину через Беларусь.

Об этом она сообщила в сториз в Instagram.

Один из подписчиков спросил у девушки, как же ей удалось попасть в Украину (воздушное пространство над страной закрыто из-за карантина - Ред.).

"Прилетела из Китя самолетом в Беларусь, оттуда приехала машиной в Украину домой", - рассказала Анастасия.

По ее словам, Беларусь к ее возвращению "не имеет никакого отношения". Просто дело в том, что эта страна границы не закрывала.

"Аэропорт в Минске открыт и работает, в том числе на прием самолетов из Китая. Сейчас так многие возвращаются из разных стран", - написала Зинченко.

Напомним, с Зинченко в феврале, когда она не смогла эвакуироваться из Китая, потому что на борт самолета не пустили с собакой, связывался президент Владимир Зеленский. Он обещал ей помочь вернуться с питомцем. Правда, в итоге этого не произошло.

"Страна" подробно рассказывала, почему Зе передумал эвакуировать из Китая Анастасию Зинченко с ее шпицем.