В "Слуге народа" подготовили законопроект "Об интерпелляции", по которому парламент сможет оценивать министров на соответствие должности и инициировать их отставку.

Об этом сообщила заместитель председателя депутатской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в Facebook.

"Эффективность работы министров надо контролировать. Статья 85 Конституции возлагает эту функцию на Верховную Раду.

Впрочем, у нас отсутствуют законодательные положения, которые бы конкретизировали такое конституционное право парламента. Исключение-разве что закон "О статусе народного депутата Украины", дающий нардепам право обращаться в Кабмин с депутатскими запросами. Но этого недостаточно для эффективного контроля.

Выход – процедура интерпелляции. Этот малоизвестный украинцам термин как раз и означает право парламента поставить вопрос о соответствии того или иного министра... Мы уже подготовили проект закона "Об интерпелляции". Спасибо Ольге Совгире и Галине Третьяковой", - написала она.

По ее словам, инициировать процедуру сможет определенный комитет или 45 народных депутатов. Далее вопрос рассматривается в профильном комитете, а когда он дает заключение – выносится на пленарное заседание.

Если решение о неудовлетворительной работе члена Кабмина набирает 226 голосов, премьер-министр в течение 15 дней обязан внести представление о его освобождении. В случае, если премьер этого не делает, вопрос включается в повестку дня парламента без голосования, и парламент сам принимает решение об увольнении министра. Относительно министров обороны и иностранных дел – Рада рекомендует президенту уволить их, если дает негативную оценку по результатам интерпелляции.

Кроме того, Кравчук подчеркнула, что Верховная Рада не может уволить министров сразу с признанием их работы неудовлетворительной, поскольку устранение из этого процесса премьера приведет к нарушению баланса между парламентом и правительством и будет нарушением Конституции, ведь Украина является парламентско-президентской республикой.

Она отметила, что интерпелляция используется во многих европейских государствах с парламентской или смешанной формами правления. Например, она популярна в Польше: в повестку дня Сейма входит пункт "интерпелляции и вопросы по текущим делам".

Кравчук подписала украинский законопроект "Об интерпелляции". По ее словам, его зарегистрируют в Верховной Раде в ближайшее время.

Напомним, в апреле Кабмин уволил главного таможенника Нефедова. Главный налоговик Верланов тоже уволен.

Также мы писали, что дело об увольнении Романа Трубы с должности директора ГБР в Верховном суде отложили на лето.