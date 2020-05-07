В середине апреля британские медики начали фиксировать этническую принадлежность умерших от коронавируса пациентов. К настоящему моменту врачи выяснили, что чернокожие граждане Великобритании умирают более чем в четыре раза чаще белых жителей.

Об этом сообщает информагентство EADaily со ссылкой на данные Управление национальной статистической службы (ONS).

Согласно подсчетам ONS, уровень смертности от коронавируса среди чернокожих мужчин в 4,2 раза выше, чем у представителей белой расы. А у чернокожих женщин смертность от Covid-19 в 4,3 раза выше по сравнению с белыми жительницами Соединенного Королевства.

Кроме того, у чернокожих людей в 1,9 раза выше риск умереть от вируса по сравнению с белыми при прочих равных условиях: возрасте, социальном положении, показателях здоровья и инвалидности.

Представители бангладешской, пакистанской, индийской и других азиатских национальностей также имеют статистически значимый повышенный риск смерти от Covid-19 по сравнению с представителями белой расы.

"Эти результаты показывают, что разница между этническими группами в показателях смертности от Covid-19 отчасти является результатом социально-экономического неблагополучия и других обстоятельств, но остальная часть различий еще не объяснена", - отметили в ONS.

Похожая картина наблюдается в США. Например, в городе Милуоки из тысячи заразившихся вирусом 81% приходится на афроамериканцев, хотя их в городе всего 26%.

Ранее "Страна" писала о странном открытии ученых, согласно которому чем богаче страна, тем выше в ней смертность от коронавируса.

Мы также приводили причины, почему в Восточной Европе вирус убивает меньше людей, чем в Западной.