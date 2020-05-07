Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детективы Национального антикоррупционного бюро завершили досудебное расследование по делу бывшего нардепа, которого подозревают в незаконном получении компенсации расходов за съем жилья.

По данным САП, бывший народный депутат Украины VIII созыва подозревается в незаконном получении компенсации на расходы за съем номера в гостинице "Киев". Он заявлял об отсутствии собственного столичного жилья, а следствие установило, что у нардепа оно таки было, следовательно права на получение госсредств он не имел.

Сейчас материалы досудебного расследования открыты подозреваемому и его защитникам для ознакомления в порядке статьи 290 УПК Украины. После ознакомления обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

В ходе следствия действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

По данным источников "Страны" в Офисе генпрокурора, речь идет о соратнике бывшего спикера парламента Андрея Парубия и экс-самообороновце времен Майдана Андрее Левусе.

Это уже второй нардеп, попавший под статью за "квартирный вопрос". Недавно его коллега Александр Черненко схлопотал условный срок из-за "забывчивости". Он не указал, что имеет жилье под Киевом. Черненко оправдывался, что неправильно посчитал километраж до Бородянки.

Как заявил сам Черненко: "полностью признаю себя виновным. Незнание законов не освобождает меня от ответственности ... Я знал, что не начисляется компенсация тем, кто проживает или имеет место для проживания в 30-километровой зоне. Я зарегистрирован в Бородянке. Я был уверен, что это 50 километров, но считать нужно не от центра, а от границ Киева, и Бородянка входит в эту зону. Если бы я на тот момент все это знал, я бы не обращался за компенсацией".

Стороны согласовали наказание Черненко в виде 3 лет лишения свободы с запретом занимать должности на срок 1 год со штрафом 17 000 гривен. В то же время договорились об освобождении от основного наказания на испытательный срок. Также экс-нардеп добровольно возместил причиненный ущерб в размере 582 тысяч гривен.

Всего НАБУ разоблачило несколько десятков экс-депутатов на получение более 10 млн грн незаконной компенсации на жилье.

Напомним, САП и НАБУ сообщили о подозрении двум бывшим народным депутатам Андрею Левусу (фракция "Народный фронт") и Александру Черненко ("Блок Петра Порошенко") в незаконном получении компенсации за аренду жилья в марте текущего года.