Недавно уволенный с должности председателя Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что подал в суд иск с требованием восстановить его в должности.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале в четверг, 7 мая.

"Вчера я подал иск в суд, в котором требую признать мое увольнение незаконным и восстановить меня в должности председателя ГНС. Буду и дальше бороться с произволом законными методами", - написал он.

Как пишет "Интерфакс-Украина", пресс-служба Окружного административного суда города Киева подтвердила подачу иска Верланова к Кабмину и ГНС.

"Среди требований иска - признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля 2020 года №452-р, которым Сергей Верланов был уволен с должности главы Государственной налоговой службы Украины, и восстановить его в указанной должности", - сообщила пресс-служба на сайте суда.

Истец считает, что оспариваемое распоряжение об увольнении является незаконным и нарушает его трудовые права и законные интересы, отмечается в сообщении.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по административному делу, добавили в пресс-службе.

Напомним, 24 апреля Кабмин уволил Верланова с должности главы Госналоговой службы, а на следующий день был объявлен конкурс на нового главу ведомства.

Перед этим экс-глава Минфина Игорь Уманский обвинил Верланова в том, что его люди крышуют схемы по "скруткам НДС".

Сегодня бывший глава Налоговой сообщил, что СБУ провела обыски у него дома. Как позже сообщили в СБУ, обыски у Верланова связаны с возможным финансированием терроризма.