В Раде подготовили проект обращения к другим странам - о 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе. Его планируют вынести на голосование 13 мая, когда пройдет внеочередное заседание парламента.

Автором стал депутат от "Слуги народа" Александр Мережко, глава комитета по иностранным делам.

В документе критикуется Советский Союз, на который возлагается, по сути, равная ответственность с Германией за начало войны.

"В тоталитарных режимах, из-за сговора которых разгорелась Вторая мировая война, была уничтожена демократия, парламентаризм, массово нарушались права и свободы человека, совершались внутренние репрессии по расовому, национальному и гендерному признаку, проводилась экспансионистская внешняя политика", - говорится в постановлении.

Также в обращении упоминается Россия и сравнивается с нацистской Германией.

"В 2014 году впервые после окончания Второй мировой войны в Европе одно государство-член ООН оккупировала и осуществила попытку аннексии части территории другого суверенного государства-члена ООН", - говорится в документе.

Мережко призывает иностранные парламенты к "противодействию любым попыткам присвоить общую победу во Второй мировой войне, которую завоевали все государства и народы - победители, особенно с целью циничного оправдания своей нынешней агрессивной политики и маскировки игнорирования Российской Федерацией норм международного права".

Отметим, что в проекте обращения использованы все те же тезисы, которые неделю назад опубликовал для украинских органов власти Институт национальной памяти.

Недавно Рада приняла обращение к парламентам мира обращение, осуждающее Россию.