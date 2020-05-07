После массовых лесных пожаров в Житомирской и Киевской области, а также в Чернобыльской зоне отчуждения спасители заявили, что если люди не перестанут жечь сухостой, то к зиме сгорит вся Украина. В связи с этим футбольный клуб "Динамо" решил привлечь внимание общества к этой проблеме.

Соответствующий пост клуб опубликовал на своей официальной странице в Facebook.

"ФК "Динамо" Киев принял решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции жечь сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать то же на стадионах "Олимпийский" и "Арена-Львов", - говорится в посте.

Так в клубе решили призвать украинцев к сбережению природы и отказу от привычки выжигать сухостой, которая приводит к пагубным последствиям.

"Правда же бред? Мы тоже так думаем! Таким образом мы хотим привлечь внимание к поджогам на полях значительно больших за футбольные. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 000 пожаров в экосистемах. Из-за выжигания сухостоя гибнут люди, живьем сгорают тысячи животных и уничтожаются километры плоскостей. По мнению врачей, последствия поджогов могут вызвать легочные заболевания, которые всему миру сейчас и так хватает. Мы призываем украинцев сообщать в полицию о случаях поджогов", - говорится дальше в посте ФК.

Напомним, в прошлом месяце от пожаров пострадали несколько областей — Киевская, Житомирская, а также Чернобыльская зона отчуждения. Пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля. 3 мая спасателям удалось локализовать пожары в зоне отчуждения ЧАЭС и Житомирской области.

В середине апреля вступил в силу закон об увеличении штрафов за поджог травы в Украине.