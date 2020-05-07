Нардеп от "Слуги народа" Гетманцев прокомментировал "Стране" перепалку с коллегой из "Евросолидарности" Ириной Геращенко, которая назвала президентскую фракцию "хитросделанной".

Видео опубликовано в телеграм-канале "Политика Страны".

"Тот кто работает в парламенте, он должен быть корректным и уважать тех людей, которых выбрал народ. Депутат в этом случае употребила термин, который требует по меньшей мере разъяснений с ее стороны и что она имела в виду под этим термином. Мне кажется, что этот термин не уместен, потому я обратил на это внимание и обратил внимание на то, что к сожалению, именно из этой фракции, представителей которой является народный депутат, чаще, чем от других фракций исходит хамство, оценки коллег не лестные, исходит превосходство и вранье. И мне кажется, что это не правильно", - заявил Гетьманцев.

Напомним, перепалка между Гетманцевым и Геращенко возникла перед голосованием за законопроект 3376-1 "О защите населения от инфекционных болезней", после того, как Геращенко, выступая с трибуны, назвала фракцию "Слуги народа" "хитросделанной". Даниил Гетманцев попросил регламентный комитет разобраться, имеет ли право депутат так называть фракцию.

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