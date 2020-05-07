На Киевщине задержана банда, в которую входили сотрудники правоохранительных органов. Ее члены похищали людей и требовали за них выкуп.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба полиции Киевской области.

В состав разоблаченной организованной преступной группы входили действующие сотрудники Службы безопасности Украины и полицейские. Помогали им двое гражданских лиц, которые уже имели проблемы с законом. ОПГ специализировалась на похищении предпринимателей, работавших в сфере IT-технологий.

К преступлениям бандиты готовились тщательно. Каждую свою жертву они отслеживали шаг за шагом, знали ее распорядок дня, режим работы, места посещения.

Похищали людей на арендованных автомобилях. Знание методов оперативно-розыскной деятельности позволяло ворам почти не оставлять за собой следов.

Злоумышленники нападали на предпринимателей среди белого дня, затем вывозили их в безлюдные лесополосы. Там нападавшие надевали жертвам наручники, угрожали им оружием и физической расправой, жестоко избивали и требовали большой выкуп.

Так, один из пленников заплатил похитителям 175 тысяч долларов США. Эту сумму он собирал по разным адресам, по которым его доставляли в авто престпуники.

Все пострадавшие крайне были напуганы, поэтому не обращались в правоохранительные органы за помощью, опасаясь за себя и за свои семьи.

Найденное во время обысков у членов банды. Фото: Facebook/ pol.kyivregion

Во время обысков по месту жительства злоумышленников были найдены изъяты 9 пистолетов, боеприпасы, полицейский мундир и жетоны, разные удостоверения ( в том числе сотрудников полиции, СБУ, Офиса президента, налоговой службы), шевроны с надписями "СБУ" и "Полиция", наручники, дубинки, мобильные телефоны, более 35 000 долларов США и 500 евро, банковские карточки, большое количество наркотиков (амфетамин, метадон, героин).

Также изъято 5 автомобилей, на которых передвигались злоумышленники: Honda Civic, Honda Accord, Lexus RX, BMW и Volkswagen Passat.

Пятеро участников группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Их поместят в изолятор временного содержания.

Задержанным инкриминируют преступления, предусмотренные ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 189 (вымогательство) и ст.257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Страна" рассказывала о банде, члены которой под видом АТОшников похищали людей и вымогали выкуп.

Также мы писали, что в Киеве двое мужчин пытались похитить помощницу нардепа за выкуп в полмиллиона долларов.