После того как Кабмин принял решение о возобновлении грузового сообщения через пункт пропуска "Рава-Русская" в Польше заявили, что он по-прежнему остается закрытым. В украинской Госпогранслужбе пояснили, что сначала решение правительства должно быть обнародовано, тогда его донесут до польской стороны.

О неработающем пункте пропуска сообщила пресс-служба польского посольства в Украине.

"В связи с информацией, которая появляется в СМИ, о восстановлении украинской стороной контроля для пропуска через границу в КПП Рава-Русская - Гребенное, информируем, что в соответствующие органы Республики Польша до сих пор не поступал ни один запрос по этому поводу", - сказано в сообщении.

А спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что как только решение правительства Украины о возобновлении работы пункта пропуска "Рава-Русская" будет обнародовано, об этом проинформируют польскую сторону, пишет "Интерфакс-Украина".

"Действительно, это решение вчера рассматривалось на заседании правительства и объявлялось о том, что поддержали предложение возобновить работу двух пунктов пропуска, в частности и "Рава-Русская" на границе с Польшей. Однако, как только будет обнародовано это решение правительства, в частности, будут внесены изменения в то распоряжение, которым на данный момент закрыт ряд пунктов пропуска, после этого данное направление возобновит свою работу", - сказал Демченко.

По словам спикера Госпогранслужбы, "на данное время еще не обнародовано решение правительства, потому когда это будет сделано, через определенный промежуток времени будет проинформирована польская сторона и это направление начнет функционировать".

В то же время на вопрос о том, не планируется ли открытие других пунктов пропуска на границе, он подчеркнул, что подобные решения об ослаблении мер на государственной границе принимает исключительно правительство Украины, а не Госпогранслужба.

Напомним, в Кабмине также решили разрешить грузовое сообщение через Скадовский морской порт.