С 18 мая в Киеве возобновится остановленная на время карантина рассылка приглашений в детсады через систему электронной записи.

Об этом говорится в письме Департамента образования и науки КГГА, передает "Корреспондент".

Как отмечается, у родителей будет 10 дней, чтобы принять приглашение в электронном кабинете, а после возобновления работы учреждений дошкольного - еще 14 дней на подачу необходимых документов.

Чтобы избежать очередей, дату и время подачи документов нужно будет согласовать по электронной почте с руководителем детского сада. Прием документов от родителей будущих первоклассников начнется после того, как учителя вернутся в школы. На это выделят не меньше одного месяца.

Зачисление будет происходить по территориальному принципу - в школу в первую очередь возьмут тех детей, которые проживают на территории обслуживания образовательного учреждения. Также первоочередное право есть у братьев и сестер детей, которые уже учатся в этой школе; детей сотрудников школы; выпускников дошкольного подразделения этой школы. Место проживания нужно подтвердить, если сведений об этом нет в реестре территориальной громады Киева.

Через месяц после начала приема документов в первые классы должны быть зачислены все дети, имеющие на это первоочередное право. Если останутся свободные места, их разыграют методом жеребьевки через пять дней после обнародования списка зачисленных детей.

Принимать документы в школы советуют в больших помещениях с отдельным входом и выходом или на улице; нужно будет соблюдать социальное дистанцирование, использовать маски, перчатки, дезинфекторы и измерять температуру.

Заявления в пятые классы подаются в электронном виде с 15 по 31 мая. Прием документов в учебные заведения профессионального образования состоится 1 июля - 31 августа.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль распорядился ускорить ремонт детсадов и школ к 1 сентября, несмотря на карантин в Украине.

Также мы писали, что мэр Житомира будет просить Кабмин открыть детсады.