После того, как в Житомире руководитель областного лабораторного центра не смог решить проблемы перегруженности лаборатории и объявил о приостановке тестирований на коронавирус, главный государственный врач Украины Виктор Ляшко сообщил о его увольнении.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, в четверг, 7 мая.

В частности, Ляшко написал о наличии проблем в Житомирской области с проведением ПЦР-тестирования.

"На прошлой неделе получил несколько сигналов, что в Житомирской области есть проблемы с проведением ПЦР-исследования и задержкой результатов тестирования. В субботу в Житомир была отправлена комиссия Министерства здравоохранения, которая по итогам проверки дала соответствующие рекомендации. И.о. руководителя Житомирского лабораторного центра пообещал взять эти рекомендации в работу и исправить ошибки. Вчера мне сообщили, что ничего не изменилось. И.о. руководителя лабораторного центра направлено письмо о том, что в течение трех дней лаборатория не будет принимать образцы на исследования коронавирусной болезни",- написал он.

По словам Ляшко, главной проблемой является отсутствия коммуникации между и.о. руководителя лабораторного центра и остальными стейхолдерами (медицинскими учреждениями, ОГА и городским советом). Это приводит к накоплению нерешенных проблем.

"Медицинские работники лаборатории молодцы и работают сверхурочно уже несколько месяцев. Вопрос стоит только в самой организации процесса", - добавил он.

Сообщается, что сейчас принято решение уволить и.о. руководителя Житомирского областного лабораторного центра.

"Решение издать распоряжение прекратить исполнение обязанностей человеком, на которого они были возложены. В ближайшие несколько дней определимся с кандидатурой, на которую возложим временное исполнение обязанностей руководителя лабораторного центра и главного государственного санитарного врача Житомирской области, а после завершения эпидемии Covid-19 объявим конкурс", - написал он.

Ранее мы писали, что в Украине не хватает оборудования для проведения ПЦР-тестов на коронавирус. Они проводятся исключительно в лабораторных центрах бывших СЭС, где могут работать вирусологи с определенным классом защиты.

Также мы сообщали, что лаборатории Киева не справляются с тестированием на Covid-19.