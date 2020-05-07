Коронавирус выявлен у одного из сотрудников Днепропетровской облгосадминистрации. Заболевание подтверждено лабораторно и сейчас результатов ПЦР-теста на самоизоляции ожидают те, кто контактировал с заболевшим. Об этом сообщил губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко.

"У одного из сотрудников Днепропетровской ОГА лабораторно подтвердили COVID-19. Сейчас результатов ПЦР-теста ожидают еще более 50 работников, контактировавших с больным. Сейчас максимальное количество сотрудников облгосадминистрации перевели на удаленный режим работы. Среди них и контактные лица", - сообщил Александр Бондаренко.

Сам губернатор Днепропетровщины уже получил результат своего теста - он отрицательный.

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