На сегодняшнем внеочередном заседании Верховной Рады прямо в сессионном зале произошла перепалка между Ириной Геращенко из "Европейской солидарности" и представителями "Слуги народа".

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Перед голосованием за законопроект 3376-1 "О защите населения от инфекционных болезней" Геращенко, выступая с трибуны, назвала фракцию "Слуги народа" "хитросделанной".

Она повторила вчерашние слова президента Владимира Зеленского, который так назвал тех, кто хочет установить 5-процентный барьер на местных выборах.

"Сорри за заборную лексику, но это цитата великого лидера современности. В этом парламенте есть одна хитросделанная партия, для которой ключевое - это политические дивиденды. Год тому назад пообещали политические дивиденды учителям, 4 тысячи долларов, и уже об этом забыли. Говорят сейчас о политических дивидендах 300% надбавки врачам, не зная, что врачи получили от 8 до 280 гривен за март-апрель так называемой надбавки. И сейчас эта хитросделанная фракция пытается оставить врачей без социальной выплаты, потому что все, кто не заканчивал трускавецкий "Риксос", знают, что нет инвалидности по инфекционной болезни", - заявила Геращенко.

Она добавила, что сейчас собирают подписи врачей, чтобы все, кто лечит коронавирус, получили выплаты.

После этого слово взял Даниил Гетманцев из "Слуги народа", который попросил регламентный комитет разобраться, имеет ли право депутат называть фракцию хитросделанной.

"Я как доктор юридических наук и профессор Киевского национального университета Шевченко не совсем понимаю термин "хитросделанная фракция" в нашем парламенте. Но хорошо понимаю, что такое хамство, что такое высокомерие, что такое ложь, которая постоянно исходит от одной из фракций парламента. Я прошу, чтобы мое выступление было воспринято как заявление в регламентный комитет, и регламентный комитет разобрался, имеет ли право депутат называть фракцию хитросделанной, что такое вообще хитросделанный и не является ли этот самый депутат хитросделанным" - парировал Гетманцев на выпад Геращенко.

Как писала "Страна", Верховная Рада сегодня приняла за основу и в целом законопроект "О защите населения от инфекционных болезней", посвященный гарантиям прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты здоровья населения.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский переложил вину за обман врачей и невыплату им надбавку в 300% на местные власти.