В Украине "патриоты" снова обиделись на известных боксеров - Александра Усика и Василия Ломаченко. Оба снялись в православном фильме, который создавался украинскими и российскими монахами.

В этой документалке Ломаченко и Усик говорят, что, несмотря на конфликт нужно продолжать отношения с родными и друзьями в России.

После этого в адрес спортсменов понеслись проклятия "патриотов". А через несколько дней их поместили на сайт "Миротворец".

"Страна" разбиралась в этой истории.

Как Усик и Ломаченко снялись в фильме с монахами

5 мая на YouTube-канале "Корсуньская пустынь" вышел фильм "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!", в котором снялись украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко. Это документальный проект Киево-Печерской лавры и монастыря "Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь" (Орловская область, Россия).

"Фильм рассказывает о вере, дружбе, братьев во Христе известных украинских боксеров чемпионов мира Василия Ломаченко, Александра Усик и российских спортсменов. В нелегкие времена для канонической православной церкви Украины бойцы остаются преданными Богу, вере, отечеству", - говорят его создатели в описании к ролику.

В ленте Василий Ломаченко рассказывает, что в России у него много родных и близких.

"У меня очень много друзей в России, у меня родственники в России есть. У меня соперники из России есть. Я со всеми общаюсь, со всеми дружу и поддерживаю отношения, и я не могу просто перестать с ними общаться потому что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной", - рассказал украинский боксер.

Он также заявил, что россияне, украинцы и белорусы - один народ.

"По сути мы являемся одним народом. Я с детства, когда рос, у меня не было понятия Россия, Украина, Белоруссия. Для меня не было понятия, что это другие люди, другая страна, это граница какая-то. Я все время думал о том, что мы единый народ, мы православные христиане все. А сегодня нам пытаются подменить все принципы, пытаются подменить нам и веру", - добавил Ломаченко.

Александр Усик в фильме также говорит, что он не перестанет общаться со своими друзьями из России.

Кроме украинских боксеров в фильме снялись и два российских спортсмена - боксер Александр Трубников и боец ​​рукопашного стиля Алексей Назаров. Так же в съемках принял участие митрополит УПЦ Онуфрий и другие священнослужители.

После фильма в базу "Миротворца"

После выхода фильма Усика и Ломаченко внесли в базу скандального сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище" - базу людей, которые якобы совершали антиукраинские действия или допускали антиукраинские высказывания.

На сайте боксерам вменяют "отрицание российской агрессии, участие в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляцию общественно значимой информацией". Также их заклеймили как "противников независимости украинского православия от контроля России".

"В фильме показывают церковную службу в двух монастырях - в российском Корсунской Князь-Владимирской мужской пустыни и в Киево-Печерской лавре. Также авторы приводят цитаты митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрия, который рассуждает на тему национализма, который приводит к внутренней войне" - описывают на "Миротворце" фабулу "преступления".

Анкета на сайте "Миротворец" Василия Ломаченко

Также на "Миротворце" приводят цитату Усика в одном из интервью, где он высказался против декоммунизации:

"Я считаю, что декоммунизацию вообще не надо делать, потому что Советского Союза у нас нет. Во-первых, если мы хотим переименовывать улицы, нужно строить города, а не переименовывать старые. Во-вторых, это затраты, которые не нужны сейчас стране. Это проблема для людей. Им вообще без разницы, как называется улицы. Лишь бы хлебушек был. Те люди, которые хотят это проводить, пусть возьмут мыло с веревкой и повесятся, потому что они родились в СССР. Пусть начнут декоммунизацию с себя".

Анкета на сайте "Миротворец" Александра Усика

После выхода фильма на страницах спортсменов в соцсетях стали появляться комментарии в духе "запроданцы" и "иуды".

Усик и Ломаченко пока никак не комментировали этой истории.

Крым и "собачий вопрос"

Боксеры не в первый раз становятся объектами травли для "патриотической" пуболики. Например, ранее разгорелся скандал после того, как Василий Ломаченко обнародовал видео со стихами, в котором разглядели "вежливых людей". В стихотворении речь шла о том, что ошибочно считать православных слабыми людьми.

На это Ломаченко ответил стихами: "Спасибо всем, кто все же увидел суть, она была совсем не в триколоре, а чтоб с души отмыть скорей всю муть и брат на брата да не лез чтоб при раздоре".

Александр Усик и Василий Ломаченко - дружат и являются кумовьями. Отец Ломаченко Анатолий готовил Усика к бою с Гассиевым.

Они неоднократно заявляли, что не разделяют русских и украинцев, и что в Крыму и России у них много поклонников. При этом у Усика часто спрашивают "чей Крым". На один из таких вопросов спортсмен ответил довольно резко.

"Крым – это Украина? Я не попугай, чтобы повторять по 100 раз, что, где, когда. Вот вы можете поехать туда без границ, проехать, как обычно? Или полететь на самолете? Скажите, какая ваша цель, чтобы спровоцировать меня и говорить такие глупости? Чтобы потом люди с не совсем нормальным мышлением говорили: "Ах, ты, пес, предатель!" Кого я предал из вас, что вы мне такие вопросы собачьи задаете? Я представляю Украину во всем мире. Флаг подымается украинский и гимн играет Украины. Вот мой ответ провокаторам!" - заявлял Усик перед боем против Бриедиса.

Против спортсменов нередко выступают националисты. Так скандальная писательница Лариса Ницой назвала Усика трусом и слабаком после его победы в Москве.

Основатель сети Pizza Veterano Леонид Остальцев оскорбил Усика и Ломаченко во время выступления в эфире "5 канала". Он назвал их "обезьянами, которых полно в Украине". Усик ответил ему стихами: "На словах он Лев Толстой, а на деле холостой".

То есть оба боксера совершенно, судя по всему, не обращают внимания на злобные комментарии - их защищает статус чемпионов мирового уровня. И серьезных спортсменов, которые способны дать отпор любым "активистам".

Поэтому "активисты" и профессиональные "патриоты" ограничиваются лишь словесными оскорблениями "на расстоянии", очиведно побаиваясь встретиться с боксерами лицом к лицу.