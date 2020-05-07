На внеочередном заседании в четверг, 7 мая, Верховная Рада приняла законопроект 3376-1 "О защите населения от инфекционных болезней" (относительно дополнительных гарантий прав медицинских и других работников, занятых в сфере защиты населения от инфекционных болезней, и членов их семей).

Документ принят за основу - "за" 337 голосов, и сразу же в целом - "за" 340 голосов.

Напомним, законопроект подали нардепы от фракций "Слуга народа", "ОПЗЖ" и группы "Доверие". Также документ был поддержан профильным комитетом Рады.

Законопроект предусматривает, что выплаты медикам, которые заболели коронавирусом, приравниваются к выплатам участников боевых действий.

На случай установления инвалидности для медработника вследствие Сovid-19 правительство будет выплачивать им компенсацию в размере 300 прожиточных минимумов (630,6 тыс. грн). Выплаты семье медработника в случае летального случая составят 750 прожиточных минимумов - 1,5 миллиона гривен.

После принятия закона внеочередное заседание Рады было закрыто.

Напомним, ранее Рада такжее приняла закон о повышении оплаты медикам на самоизоляции и массовом тестировании на коронавирус.