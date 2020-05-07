На следующем внеочередном заседании Верховной Рады, запланированном на 13 мая, депутаты рассмотрят законопроект о банках (он же "антиколомойский" закон) и заслушают отчет главы Нацбанка Украины.



Об этом рассказал глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия.

Кроме проекта закона о банках, парламент также займется еще 14 темами. Среди них запланированы "Час вопросов к правительству" и заслушивание отчета руководителя НБУ Якова Смолия.

Арахамия рассчитывает, что обсуждение "антиколомойского" закона займет минимум 4 часа.

Ранее "Страна" цитировала интересное заявление Арахамии о том, что "антиколомойский" закон не самый конституционный. Но его надо принять, потому что иначе МВФ не даст очередной транш.

Также мы писали о планах олигарха Игоря Коломойского после принятия закона о банках обратиться в Европейский суд по правам человека.