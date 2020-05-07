В Украине за апрель потребление электроэнергии упало на 11%. Фото: Pixabay

В апреле 2020 года в Украине потребление электроэнергии упало в сравнении с мартом на 11% и составляет 9028 млн кВт ч, а по сравнению с апрелем 2019 года – уменьшилось почти на 8%.

Об этом в четверг, 7 мая, сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Facebook.

Как отмечается, снижение наблюдается во всех группах потребителей.

В сравнении с апрелем 2019 года наибольших спад потребления демонстрирует машиностроительная отрасль (-21%), транспортная отрасль (-17%), металлургия (-13%), а также топливная отрасль и коммунально-бытовой сектор экономики ( по -12%). Население уменьшило потребление электроэнергии только на 1% по сравнению с апрелем 2019 г.

Сообщается, что основными факторами снижения потребления является сезонное повышение температуры воздуха и карантинные меры, которые ограничили возможность работы промышленных предприятий, среднего и малого бизнеса, а также сферы услуг.

Кроме того, в компании сообщили, что тенденция к существенному дальнейшему снижению потребления относится в основном населения и коммунально-бытовой группы потребителей. Остальные секторы экономики снижали или увеличивали свое потребление ситуативно. Поэтому ожидается, что тенденция к снижению потребления всеми категориями сохраняться до момента завершения карантина.

Пост Укрэнерго. Facebook

График потребления электроэнергии. Facebook

График потребления электроэнергии. Facebook

График потребления электроэнергии. Facebook

График потребления электроэнергии. Facebook

График потребления электроэнергии. Facebook

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам могут повысить тариф на электроэнергию.

"Страна" подробно писала, почему украинцам хотят повысить цены на электроэнергию и при чем тут Ахметов.

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