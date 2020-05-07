В апреле 2020 года в Украине потребление электроэнергии упало в сравнении с мартом на 11% и составляет 9028 млн кВт ч, а по сравнению с апрелем 2019 года – уменьшилось почти на 8%.

Об этом в четверг, 7 мая, сообщила пресс-служба "Укрэнерго" в Facebook.

Как отмечается, снижение наблюдается во всех группах потребителей.

В сравнении с апрелем 2019 года наибольших спад потребления демонстрирует машиностроительная отрасль (-21%), транспортная отрасль (-17%), металлургия (-13%), а также топливная отрасль и коммунально-бытовой сектор экономики ( по -12%). Население уменьшило потребление электроэнергии только на 1% по сравнению с апрелем 2019 г.

Сообщается, что основными факторами снижения потребления является сезонное повышение температуры воздуха и карантинные меры, которые ограничили возможность работы промышленных предприятий, среднего и малого бизнеса, а также сферы услуг.

Кроме того, в компании сообщили, что тенденция к существенному дальнейшему снижению потребления относится в основном населения и коммунально-бытовой группы потребителей. Остальные секторы экономики снижали или увеличивали свое потребление ситуативно. Поэтому ожидается, что тенденция к снижению потребления всеми категориями сохраняться до момента завершения карантина.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам могут повысить тариф на электроэнергию.

"Страна" подробно писала, почему украинцам хотят повысить цены на электроэнергию и при чем тут Ахметов.