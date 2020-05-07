В Днепре 15-летний подросток открыл стрельбу из пистолета прямо с балкона своей квартиры на втором этаже. При этом он угрожал прохожим "вынести мозги", кричал "я - миллионер" и транслировал происходящее в прямом эфире Instagram. Инцидент произошел около 16:30 во дворе дома на площади Привокзальной. По предварительным данным несовершеннолетний был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Об этом пишет "Информатор".

Уточняется, что подросток произвел не менее девяти выстрелов, а позже полиция обнаружила под балконом 18 гильз. К счастью, никто в результате стрельбы не пострадал. Когда полицейские вывели подростка на улицу, он ругался и угрожал правоохранителям, утверждая, что ему ничего не будет за его действия.

Как выяснилось, нетрезвый подросток открыл огонь из травматического пистолета своего отца. Друзья подростка по спортивной секции уверяют, что стрельбу он устраивает уже не впервые. Своими "подвигами" парень делится на странице в Instagram.

По данному факту открыли уголовное производство по части 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности по статье 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве мужчина после драки прострелил ноги полицейскому.

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