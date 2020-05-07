Сегодня Рада приняла закон 3380 - о увеличении возможностей украинской медицины в противодействии коронавирусу.

Он вводит ряд интересных для Украины норм, которые в перспективе могут оказать влияние и на карантин.

Разбирались, что важного в этом документе.

Пособие медработникам - 100%

Во-первых, к лечению больных covid-19 теперь могут допускаться врачи-интерны, а также доктора, не имеющие аттестации.

Во-вторых меняются правила социального страхования медработников, пострадавших от коронавируса.

По старому закону всем людям, которые попали на больничную койку или сели в самоизоляцию из-за коронавируса Фонд соцстраха должен выплачивать 50% от среднего заработка независимо от страхового стажа.

Страховой стаж - это время непрерывного официального трудоустройства человека на момент потери работы или утраты трудоспособности.

В новом же документе говорится, что если на самоизоляции или на больничной койке оказался медицинский работник - то ему выплачивается 100% от средней зарплаты без учета страхового стажа.

Отметим, что в обычных условиях государство платит максимум 70% от зарплаты да и то лишь тем, кто непрерывно трудился 10 лет на одной работе.

Добавим, что еще одним законом Рада сегодня одобрила выплаты в 630 тысяч грн медикам, которые получили инвалидность из-за коронавируса

Тестирование в законе

Третья новация законопроекта впервые регулирует категории лиц, подлежащие обязательному тестированию на коронавирус:

Проверять обязаны всех, кто обратился за медпомощью с подозрением на covid-19 Людей, которые контактировали с больным Медиков, которые лечат коронавирусных больных Полицейских и нацгвардейцев, независимо от их контактов с больными Всех, кто официально участвует в мероприятиях по борьбе с эпидемией

За проведение тестов будет отвечать Минздрав. На него накладываются обязанности организации процесса не только в больницах, но и амбулаторно: развертывания пунктов для сборов образцов у тестируемых.

К проверкам на коронавирус разрешается привлекать уже упомянутых интернов и врачей без необходимой специализации для инфекционных заболеваний.

Конкретные методики тестирования должены разработать в МОЗ. Закон будет действовать на весь срок карантина.

Будут ли массово тестировать украинцев

Отметим, что пока это не похоже на "массовое тестирование" - слишком мало категорий под него подпадают. А часть из них и сейчас тестируются - например, те, у кого подозревают болезнь, а также врачи. И другие участники противоэпидемических мероприятий.

Да и как будут устанавливать контакты больного коронавирусом - в законе не прописано. Но скорее всего это будет делаться со слов самого пациента. Или же в обязательном порядке будут тестировать всех членов его семьи. Что, кстати, происходит и сейчас.

То есть серьезным изменением пока выглядит лишь проверка служащих полиции и Нацгвардии.

Впрочем, раньше закон вообще не обязывал проводить тесты. Так что теперь по идее число проверок должно серьезно возрасти.

Отметим, что документ приняли очень "вовремя" - страна уже больше месяца находится на карантине. Хотя ничто не мешало украинским властям обязать массово тестировать население и раньше - это достаточно было сделать отдельным приказом Минздрава или Кабмина, а не специальным законом.

То есть ситуация, при которой у нашей страны самое низкое в Европе количество ПЦР-тестов (порядка 150 тысяч), была не следствием отсутствия не закона. А воли и возможностей проверять потенциальных больных.

Изменит ли что-то закон - пока непонятно. Но если тестов хватит, и документ будут исполнять, то эффект может быть достаточно неожиданным. На фоне ослабления карантина в стране пойдет вверх заболеваемость коронавирусом. Что поставит под вопрос дальнешее снятие ограничений - запуск транспорта, полноценное открытие сферы услуг и границ.

Дело в том, что аносированные правительством шаги по снятию карантина привязаны к конкретным улучшениям коронавирусной статистики. Которая гарантированно ухудшится, если действительно, а не на бумаге, начнут тестировать обозначенные в законе группы населения.

То есть либо действительно есть план таким образом заблокировать дальнейшее ослабление карантина. То ли есть определенная уверенность, что со статистикой все будет как надо.