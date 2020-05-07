Сегодня Рада приняла закон 3380 - о увеличении возможностей украинской медицины в противодействии коронавирусу.
Он вводит ряд интересных для Украины норм, которые в перспективе могут оказать влияние и на карантин.
Разбирались, что важного в этом документе.
Пособие медработникам - 100%
Во-первых, к лечению больных covid-19 теперь могут допускаться врачи-интерны, а также доктора, не имеющие аттестации.
Во-вторых меняются правила социального страхования медработников, пострадавших от коронавируса.
По старому закону всем людям, которые попали на больничную койку или сели в самоизоляцию из-за коронавируса Фонд соцстраха должен выплачивать 50% от среднего заработка независимо от страхового стажа.
Страховой стаж - это время непрерывного официального трудоустройства человека на момент потери работы или утраты трудоспособности.
В новом же документе говорится, что если на самоизоляции или на больничной койке оказался медицинский работник - то ему выплачивается 100% от средней зарплаты без учета страхового стажа.
Отметим, что в обычных условиях государство платит максимум 70% от зарплаты да и то лишь тем, кто непрерывно трудился 10 лет на одной работе.
Добавим, что еще одним законом Рада сегодня одобрила выплаты в 630 тысяч грн медикам, которые получили инвалидность из-за коронавируса
Тестирование в законе
Третья новация законопроекта впервые регулирует категории лиц, подлежащие обязательному тестированию на коронавирус:
- Проверять обязаны всех, кто обратился за медпомощью с подозрением на covid-19
- Людей, которые контактировали с больным
- Медиков, которые лечат коронавирусных больных
- Полицейских и нацгвардейцев, независимо от их контактов с больными
- Всех, кто официально участвует в мероприятиях по борьбе с эпидемией
За проведение тестов будет отвечать Минздрав. На него накладываются обязанности организации процесса не только в больницах, но и амбулаторно: развертывания пунктов для сборов образцов у тестируемых.
К проверкам на коронавирус разрешается привлекать уже упомянутых интернов и врачей без необходимой специализации для инфекционных заболеваний.
Конкретные методики тестирования должены разработать в МОЗ. Закон будет действовать на весь срок карантина.
Будут ли массово тестировать украинцев
Отметим, что пока это не похоже на "массовое тестирование" - слишком мало категорий под него подпадают. А часть из них и сейчас тестируются - например, те, у кого подозревают болезнь, а также врачи. И другие участники противоэпидемических мероприятий.
Да и как будут устанавливать контакты больного коронавирусом - в законе не прописано. Но скорее всего это будет делаться со слов самого пациента. Или же в обязательном порядке будут тестировать всех членов его семьи. Что, кстати, происходит и сейчас.
То есть серьезным изменением пока выглядит лишь проверка служащих полиции и Нацгвардии.
Впрочем, раньше закон вообще не обязывал проводить тесты. Так что теперь по идее число проверок должно серьезно возрасти.
Отметим, что документ приняли очень "вовремя" - страна уже больше месяца находится на карантине. Хотя ничто не мешало украинским властям обязать массово тестировать население и раньше - это достаточно было сделать отдельным приказом Минздрава или Кабмина, а не специальным законом.
То есть ситуация, при которой у нашей страны самое низкое в Европе количество ПЦР-тестов (порядка 150 тысяч), была не следствием отсутствия не закона. А воли и возможностей проверять потенциальных больных.
Изменит ли что-то закон - пока непонятно. Но если тестов хватит, и документ будут исполнять, то эффект может быть достаточно неожиданным. На фоне ослабления карантина в стране пойдет вверх заболеваемость коронавирусом. Что поставит под вопрос дальнешее снятие ограничений - запуск транспорта, полноценное открытие сферы услуг и границ.
Дело в том, что аносированные правительством шаги по снятию карантина привязаны к конкретным улучшениям коронавирусной статистики. Которая гарантированно ухудшится, если действительно, а не на бумаге, начнут тестировать обозначенные в законе группы населения.
То есть либо действительно есть план таким образом заблокировать дальнейшее ослабление карантина. То ли есть определенная уверенность, что со статистикой все будет как надо.