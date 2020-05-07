Сегодня, 7 мая, на внеочередном заседании Верховной Рады депутаты приняли законопроект №3380 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения потенциала системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни Covid-19".

Сначала народные депутаты проголосовали за основу - "за" 338. Следом же в целом - "за" 336.

212 голосов дали "слуги народа", 28 - "Оппозиционная платформа - За жизнь", 23 - "Европейская солидарность", 18 - "Голос", по 13 голосов - "Батькивщина" и группа "За будущее", 14 - группа "Доверие", 15 - внефракционные нардепы.

Согласно пояснительной записке, документ должен позволить сохранить 100% зарплаты медработникам в период самоизоляции или лечения Covid-19. Также документом предусмотрено обязательное обеспечение Минздравом массового тестирования на коронавирус. В частности, оно становится обязательным для всех, кто обращается за медицинской помощью, для тех, кто имел контакт с больным.

Кроме того, регулярное тестирование обязательно для медицинских работников, а также для тех, кто задействован в мероприятиях по ограничению распространение коронавируса (например, полиция и Нацгвардия). Правительству, согласно документу, предписывается вести прозрачную отчетность о количестве тестов, средств защиты, распределении закупок и гуманитарной помощи в каждой области.

"Вопрос только в том - есть ли в Украине столько тестов, чтоб охватить все означенное категории? Сейчас Украина занимает одно из последних мест в мире по числу тестов на тысячу населения. То есть, никто точно не понимает картину с коронавирусом в нашей стране", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, "Страна" писала о том, чем сегодня займется Рада кроме упомянутого законопроекта.