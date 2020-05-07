Европейский парламент определился с датой голосования по поводу предложения Европейской комиссии о выделении Украине 1,2 млрд евро на борьбу с экономическими последствиями эпидемии коронавируса. Оно назначено на 13 мая по срочной процедуре.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на повестку дня пленарного заседания, которое пройдет с 13 по 16 мая.

Рассмотрение предоставления макро-финансовой помощи партнерам расширения и партнерам соседства в контексте кризиса пандемии COVID-19 записан первым в разделе "голосование на запрос по срочной процедуре".

Из-за ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса, большинство депутатов Европарламента будут голосовать дистанционно и без обсуждения. Эксперты ожидают, что результат будет положительным.

Украина входит в десятку партнерских и соседних стран, которым в общей сумме будет выделено до 3 млрд евро помощи. Причем Киеву решено выделить наибольшую сумму. Албания получит 180 млн, Босния и Герцеговина - 250 млн, Грузия - 150 млн, Иордания - 200 млн, Косово - 100 млн, Молдова - 100 млн, Черногория - 60 млн, Северная Македония - 160 млн, а Тунис - 600 млн.

Выделенные деньги поступят в течение 12 месяцев в форме займов на выгодных условиях. Максимальный средний срок погашения кредитов составляет 15 лет.

Ранее "Страна" сообщала о том, что США предоставят помощь Украине для борьбы с коронавирусом в размере $9,1 млн.

Также мы писали, что ООН собиралась выделить Украине $58 миллионов на те же цели.