Из-за эпидемии коронавируса дата открытия магазина в Киеве пока неизвестна. Фото: Flickr

Шведская компания IKEA, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома, подписала договор с ТРЦ Blockbuster Mall и в ближайшее время планирует запустить в Украине онлайн-продажи. Но из-за эпидемии коронавируса дата открытия магазина в Киеве пока неизвестна.

Об этом со ссылкой на координатор бизнес-клиентов IKEA Игоря Луса сообщает издание "БЖ".

Отмечается, что в ближайшее время IKEA запустит интернет-продажи в Украине. На сайте магазина уже появился украинский интерфейс, но пока заказать товар нельзя. "IKEA поняла, что украинский покупатель очень эластичный и более приспособлен к интернет-покупкам, чем непосредственно в традиционном магазине", — рассказывает Иус.

По его словам, договор аренды IKEA Украины с ТРЦ Blockbuster Mall уже подписан, но в связи с эпидемией, дату открытия магазина в Киеве пока не известна.

Он также добавил, что сейчас продукции компании у украинского потребителя очень много, поскольку приток товара обеспечивается магазинами IKEA из Польши.

Так, в частности, уже начался процесс загрузки товаров на официальную страницу IKEA Ukraine с указанием стоимости товара. Возможность приобретения пока отсутствует.

Напомним, IKEA еще в прошлом году сообщали о намерении открыть первый магазин в Украине весной 2020 года.

Ранее мы писали, IKEA выплатила 46 млн долларов родителям мальчика, которого убил комод. Ребенок умер от травм, полученных от падения комода Malm весом 32 килограмма.

 

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.