Шведская компания IKEA, одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома, подписала договор с ТРЦ Blockbuster Mall и в ближайшее время планирует запустить в Украине онлайн-продажи. Но из-за эпидемии коронавируса дата открытия магазина в Киеве пока неизвестна.

Об этом со ссылкой на координатор бизнес-клиентов IKEA Игоря Луса сообщает издание "БЖ".

Отмечается, что в ближайшее время IKEA запустит интернет-продажи в Украине. На сайте магазина уже появился украинский интерфейс, но пока заказать товар нельзя. "IKEA поняла, что украинский покупатель очень эластичный и более приспособлен к интернет-покупкам, чем непосредственно в традиционном магазине", — рассказывает Иус.

По его словам, договор аренды IKEA Украины с ТРЦ Blockbuster Mall уже подписан, но в связи с эпидемией, дату открытия магазина в Киеве пока не известна.

Он также добавил, что сейчас продукции компании у украинского потребителя очень много, поскольку приток товара обеспечивается магазинами IKEA из Польши.

Так, в частности, уже начался процесс загрузки товаров на официальную страницу IKEA Ukraine с указанием стоимости товара. Возможность приобретения пока отсутствует.

Напомним, IKEA еще в прошлом году сообщали о намерении открыть первый магазин в Украине весной 2020 года.

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