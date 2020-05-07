В Киеве в связи с празднованием Дня победы 9 мая начал работу ситуационный центр, в который вошли полицейские и представители других профильных служб и ведомств.

Об этом сообщил глава полиции столицы Андрей Крищенко, передает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

Как отмечается, сотрудники ситуационного центра в онлайн-режиме будут следить за ситуацией для немедленного принятия решений в случае ее обострения или возникновения непредвиденных ситуаций. Кроме того, Крищенко напомнил, что использование символики тоталитарных режимов влечет за собой административную или уголовную ответственность.

"За использование георгиевской (гвардейской) ленты, в соответствии со ст. 173-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, правонарушителю грозит до 5100 гривен штрафа или административный арест сроком до 15 суток с конфискацией запрещенной символики или предметов, содержащих ее изображения", - говорится в сообщении.

Изготовление и распространение коммунистической и нацистской символики, а также пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов карается лишением свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества, в соответствии со ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины.

"Чтобы не создавать конфликтных ситуаций с полицией и не провоцировать других граждан, призываем участников акции не использовать запрещенную символику. Любое правонарушение будет немедленно пресекаться, а действиям нарушителей - будет предоставлена правовая оценка", - подчеркнул Крищенко.

Также, по словам Крищенко, кроме обеспечения публичной безопасности и порядка, киевская полиция продолжит контролировать выполнение карантинных требований во время акции 9 мая.

Полиция будет проводить разъяснительную работу, а злостных нарушителей будут привлекать к административной (ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях) и уголовной (ст. 325 Уголовного кодекса Украины) ответственности.

"Обращаюсь к горожанам с просьбой соблюдать требования карантина. Также призываем участников и организаторов не нарушать законодательство и не создавать конфликтных ситуаций. Ведь от правосознания каждого из нас зависит не только порядок на улицах столицы, но и победа в борьбе с пандемией", - подчеркнул Крищенко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что массовых мероприятий к 9 Мая в Украине не будет.

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