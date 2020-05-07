Бывшего президента Франции Валери Жискара д'Эстена, занимавшего этот пост в в 1974-1981, обвиняют в сексуальных домогательствах. За то, что он положил руку на ягодицу журналистки во время интервью, ему грозит уголовная ответственность.

Об этом пишет издание Le Monde.

Сейчас бывшему политику 94 года. А инцидент с домогательствами произошел в прошлом году, когда ему было 93. Во время интервью для общественного вещателя WDR он коснулся низа спины 37-летней немецкой журналистки Анн-Катрин Страке.

"В конце интервью Страке спросила д'Эстена, не хотел бы тот сфотографироваться с ней и ее оператором. На что тот согласился, а затем, коснувшись ее талии, положил руку на ягодицу", - приводит подробности издание.

По словам журналистки, она была "очень удивлена" и почувствовала себя неловко. Она пыталась оттолкнуть руку ветерана политики, но безуспешно.

"У меня сложилось впечатление, что он настаивал", - призналась Страке, добавив, что мужчина пытался "унизить ее достоинство".

Женщина подала на д'Эстена жалобу. Документ направлен в прокуратуру Парижа. За сексуальное насилие мужчине весьма преклонных лет грозит лишение свободы на два года и штраф в 30 тысяч евро.

Ранее "Страна" писала, что бывшая помощница Джо Байдена обвинила его в изнасиловании.

Мы также приводили реакцию на это экс-вице-президента США, назвавшего обвинение неправдой.