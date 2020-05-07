В пятницу, 8 мая, в Украине ослабнут дожди и немного потеплеет - до +10...+17 градусов, в зависимости от региона. Так, например, в столице воздух днем прогреется до +14.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"8 мая дожди ослабнут и даже прекратятся на западе и севере Украины. Так, временами кое-какая наполненная циклоном тучка не удержится и прольется, но уже ничего серьезного. Без существенных осадков также - почти во всех в центральных областях, разве что еще ночью немного подождит", - написал Диденко.

По словам синоптика, основную порцию осадков завтра получат восточная часть Украины, Сумская область, Днепр с районами, Полтава, Запорожье, Крым. Ветер ожидается преимущественно северо-западный, а в восточных областях юго-западный, порывистый.

"Температура воздуха постепенно будет сбрасывать неуместны холодные кандалы, воздух в пятницу начнет прогреваться. Ночь еще побудет холодной. Однако завтра днем ​​уже ожидается +13...+17 градусов, лишь на Сумщине, Черниговщине, Харьковщине немного свежее, +10...+14 градусов", - сообщила синоптик.

По данным Натальи Диденко, 8 мая в столице прояснится, в течение дня потеплеет до +14 градусов. Хотя на небе еще продержатся отдельные тучи, периодически будет дуть порывистый северо-западный ветер. В дальнейшем, по словам синоптика, тепло станет смелее и уже 10-11 мая в столице ожидается до +22...+25 градусов. А в середине следующей недели температура воздуха снова понизится.

Напомним, майская метель в Карпатах намела снежный покров до 15 сантиметров.