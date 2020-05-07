Священнослужители Украинской православной церкви московского патриархата 9 мая отслужат панихиду в столичном парке Вечной Славы у стелы на могиле Неизвестного солдата.

Также 9 мая во всех храмах Украинской православной церкви с благословения митрополита Онуфрия пройдут заупокойные богослужения по погибшим в годы Второй мировой войны и молебны о защитниках Отечества. Соответствующий циркуляр Киевской митрополии был направлен всем епархиальным архиереям УПЦ.

Ранее "Страна" рассказывала, как в условиях карантина Украина отметит День Победы.

Между тем, пока украинцы готовятся отметить 75-ю годовщину победы над нацизмом, глава Института нацпамяти Дробович раскритиковал "культ победы".