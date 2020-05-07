Священники УПЦ 9 мая отслужат панихиду у могилы Неизвестного солдата в Киеве
Священнослужители Украинской православной церкви московского патриархата 9 мая отслужат панихиду в столичном парке Вечной Славы у стелы на могиле Неизвестного солдата.
Также 9 мая во всех храмах Украинской православной церкви с благословения митрополита Онуфрия пройдут заупокойные богослужения по погибшим в годы Второй мировой войны и молебны о защитниках Отечества. Соответствующий циркуляр Киевской митрополии был направлен всем епархиальным архиереям УПЦ.
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