В Днепре все 35 человек, которые пополнили список подхвативших коронавирус 5 мая, скорее всего заразились от одной женщины.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на Департамент здравоохранения Днепровской горсовета.

Уточняется, что 3 мая 63-летнюю женщину с коронавирусом госпитализировали в инфекционную больницу №21. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Как выяснили медики, все 35 человек, у которых был выявлен коронавирус во вторник, контактировали с этой пациенткой. Заболевшим от 21 до 83 лет. Они были обнаружены мобильными бригадами медиков во время обработки контактов женщины.

Кроме этого выяснилось, что больная также является контактной относительно своего 37-летнего сына, который обратился к врачу с ОРВИ и получил положительный ПЦР-тест 1 мая. Его контакты сейчас также устанавливаются.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве из-за вспышки коронавируса закрыли реанимацию Института рака, Covid-19 выявили у одной из пациенток и врача.

Также мы сообщали, что в армии за сутки коронавирусом заразились еще два человека, всего у военных - 29 случаев Covid-19.