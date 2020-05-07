В Харькове, где в конце прошлого года неизвестные разрушили памятник писателю Максиму Горькому, вандалы снова испортили один из монументов. На этот раз пострадал постамент Героям Небесной Сотни на одноименной площади.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о происшествии поступила правоохранителям в 10:36 четверга, 7 мая. Выяснилось, что неизвестные облили белой краской постамент на площади Героев Небесной Сотни.

На место события была направлено следственно-оперативная группа Основьянского отдела полиции. Информацию о событии уже внесли в Единый реестр. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства случившегося и личности вандалов.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, в ноябре 2019 года в Харькове неизвестные осквернили памятник маршалу СССР Георгию Жукову. Его также облили краской.