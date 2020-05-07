В четверг, 7 мая, СБУ проводит более сотни обысков по всей стране в рамках расследования уголовного производства о работе конвертационного центра под прикрытием налоговой.

Об этом сообщил в СБУ, передает "Интерфакс-Украина".

"Уголовное производство расследуется по статье о легализации средств, полученных преступным путем, и финансировании терроризма", - сказали в украинской спецслужбе, комментируя ситуацию с обысками у экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

"По всей стране в рамках расследования этого производства проводится более сотни обысков", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее в этот же день бывший глава Налоговой Верланов сообщил, что по месту его жительства сотрудники СБУ провели обыски.

Как отмечается, агентству подтвердили факт проведения следственных действий у Верланова, отметив, что они проводятся в рамках расследования уголовного производства, по которому проходят еще обыски.

Напомним, в конце апреля правительство уволило Верланова с поста главы Государственной налоговой службы, а на следующий день был объявлен конкурс на нового главу ведомства.

Перед этим бывший министр финансов Игорь Уманский обвинил главного налоговика Верланова в том, что его люди крышуют схемы по "скруткам НДС".

Ранее "Страна" подробно писала о том, почему уволили Верланова с Нефедовым и как это связано с Михо.