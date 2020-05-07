В Италии исследователи заявили, что им удалось разработать первую в мире вакцину, которая сможет убить коронавирус. Ученые планируют в скором времени начать испытывать ее на людях

Об этом со ссылкой на римскую компанию Takis Biotech сообщает Daily Mail.

Отмечается, что данную вакцину уже протестировали на грызунах. Ученые сделали мышам укол с сывороткой и потом взяли у них антитела. Результаты лабораторных испытаний показали, что они были способны остановить заражение коронавирусом человеческих клеток.

Сообщается, что испытания проводились в римской больнице Lazzaro Spallanzani, которая специализируется на лечении инфекционных заболеваний.

По данным источника, исследователи провели вакцинацию мышам и взяли у них антитела – белки плазмы крови, которые вырабатываются как ответ на вирус. Оказалось, что эти антитела способны уничтожать вирус в клетках человека в лабораторных условиях. Эти белки эффективно предотвращали связывание вируса SARS-CoV-2 с клетками человека и последующее заражение.

"Это самый продвинутый этап тестирования вакцины-кандидата, созданной в Италии", – сказал Луиджи Аурисиккио, исполнительный директор компании Takis, занимающейся разработкой.

По его словам, масштабные испытания вакцины запланированы на осень текущего года.

Напомним, ученые США разрабатывают 14 вакцин от коронавируса. Они будут проходить испытание на протяжении двух недель. Предполагается, что из них останется шесть-восемь, а потом одна - она-то и пройдет все испытания, и к январю 2021 года будет использоваться как основная.

Также мы писали, вакцинация от туберкулеза почти в шесть раз снижает уровень смертности от коронавируса.