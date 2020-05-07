Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что власти Украины на следующие заседания в Минске Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе намерены приглашать переселенцев из Донбасса.

Заявление прозвучало на встрече Ермака и представителей ТКГ с журналистами.

"Со следующего заседания Украина представит с нашей стороны людей, которые являются представителями территорий. Это граждане Украины. Это очень важно, потому что очень много людей, которые проживают на территории "ЛДНР", получили российские паспорта. Мы будем привлекать лиц перемещенных, вынужденно сегодня проживающих не на оккупированных территориях, но имеющих там прописку... Но это граждане Украины, жители Донбасса", - сказал Ермак.

По его словам, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и его ведомство составят список возможных представителей переселенцев. В зависимости от тематики заседаний их будут приглашать в нужном количестве.

Руководитель ОП добавил, что в течение шести лет на переговорах существовала "монополия", при которой там сидели только представители "ЛНР" и "ДНР".

Ранее "Страна" цитировала его заявление, что Украина не будет вести переговоры с "ДНР"/"ЛНР".

Мы также сообщали, что 5 мая Владимир Зеленский утвердил соcтав делегации Украины для переговоров в Минске.