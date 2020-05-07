Верховный суд из-за карантина отложил рассмотрение дела об увольнении Романа Трубы с должности директора Государственного бюро расследований до 4 июня.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сегодня, 7 мая, Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда провел первое заседание по рассмотрению дела по иску Романа Трубы к президенту Владимиру Зеленскому. Третьим лицом в процессе выступает Государственное бюро расследований. Труба просит признать противоправным и недействительным указ президента от 27 декабря 2019 № 960/2019 об освобождении его (истца) с должности директора ГБР.

"Во время заседания, в котором принял участие представитель третьего лица, судья-докладчик сообщил, что в суд поступило ходатайство истца об отложении рассмотрения дела из-за карантина, и что о невозможности принять участие в заседании сообщили также из Офиса президента Украины. Представитель ГБР не возражал против отложения рассмотрения дела", - сообщила пресс-служба ГБР.

Суд принял решение удовлетворить ходатайство сторон по делу и отложить его рассмотрение. Следующее судебное заседание назначено на 10:00 4 июня.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора ГБР в декабре прошлого года.

После этого Труба уже пытался в судебном порядке оспорить увольнение. Однако Верховный суд отклонил иск бывшего директора ГБР. Теперь Роман Труба снова пытается через суд признать указ о его увольнении противоправным.