Украинские боксеры и многократные чемпионы мира Василий Ломаченко и Александр Усик внесены в базу сайта "Миротворец". Это произошло после выхода документального фильма о православной вере, дружбе и спорте "Здравствуй, брат! Христос воскрес".

Обоих боксеров на сайте обвинили в отрицании российской агрессии, участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях и манипуляции общественно значимой информацией. Их заклеймили как противников независимости украинского православия от контроля России.

Анкета на сайте "Миротворец" Василия Ломаченко

Личные данные спортсменов и выдвинутые им обвинения поместили в раздел "Чистилище" - базу людей, которые якобы совершали антиукраинские действия или допускали антиукраинские высказывания.

Анкета на "Миротворце" боксера Александра Усика

Ранее "Страна" рассказывала, что сказал Ломаченко в упомянутом фильме.

Мы также приводили мнение журналиста Дмитиря Васильца об этой ленте.