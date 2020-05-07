Возобновление работы метро в Украине, в соответствии с планом, созданным правительством, не может произойти до 22 мая, так как ранний запуск общественного транспорта грозит распространением коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр украины Денис Шмыгаль во время совещания с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Плановый умеренный подход к выходу из карантина – это правильно. Несмотря на усталость, нельзя относиться легкомысленно к эпидемии. Сегодня количество зараженных – более полутысячи. Транспорт – это прямой способ распространения этой опасности", - заявил он.

По его словам, в Украине за сутки выздоровело рекордное количество людей от коронавируса – 299. В то же время заразилось больше граждан, чем в предыдущие дни, - 507.

Кроме того, на совещании президенту доложили о ситуации с Житомирской вирусологической лабораторией, которая якобы загружена на 7-8 дней вперед и собиралась сделать трехдневный перерыв в тестировании на коронавирус. Главный санврач страны Виктор Ляшко заявил, что уже пообщался с представителями лаборатории и решил менеджерские вопросы, которые мешали проведению тестирования.

Напомним, ранее источник "Страны" на Банковой сообщил, что метро в Киеве и других городах откроют не раньше конца июня.

В то же время вчера мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что хочет запустить метро в городе уже с 12 мая. Впрочем, уже сегодня Кернес изменил свою точку зрения и сообщил, что подземку вряд ли удастся открыть в этот срок.