Власти Грузии поэтапно снимают ограничения, введеные из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В стране планируют принимать иностранных туристов уже с 1 июля. Это значит, что к этому времени Грузия возобновит сухопутное и авиасообщение.

Об этом заявление премьер-министр Георгий Гахария во время заседании правительства в четверг, 7 мая, сообщает Sputnik.

Премьер-министр рассказал, что Грузия будет готова принимать иностранных туристов с 1 июля.

"С 15 июня Грузия откроется для сервисов местного туризма, а уже с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов. Для этого мы создадим безопасные коридоры с соседними, а также сделаем безопасные коридоры с интересными туристическими странами", - сказал Гахария.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса Грузия закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила авиасообщение по всем направлениям, а с 21 марта в стране введено чрезвычайное положение.

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