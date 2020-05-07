Мэр Харькова Геннадий Кернес прокомментировал свое же заявление "Стране" о желании городских властей открыть метро с 12 мая. Он сказал, что не пойдет против воли Кабинета министров.

Комментарий Кернес сделал в эфире телеканала "Наш".

"Когда у меня брали комментарий (наше издание - Ред.), я сказал, что хотел бы, чтобы с 12 числа при ослаблении карантина было открыто метро. А метро мы будем открывать согласно общим карантинным рекомендациям от Кабмина... Но те траты, которые мы несем... пусть Кабмин думает, как нам выходить из этого", - переложил ответственность на правительство мэр первой столицы.

Также Кернес добавил, что нужно дать возможность предпринимателям и малому бизнесу работать.

Видео: YouTube/ НАШ

Ранее источник на Банковой сообщал "Стране", что метро в Киеве, Днепре и Харькове заработает не раньше конца июня.

А сегодня мы цитировали слова министра инфраструктуры о том, что метро к 22 мая еще не готово будет открыться.