В Институте рака в Киеве у одной из пациенток выявили коронавирус. Одно из отделений и реанимацию уже закрыли, чтобы погасить возникшую вспышку Covid-19. Известно, что заразилась одна из врачей медучреждения.

Об этом со ссылкой на информацию и.о. главного врача института Богдана Борисюка сообщают "Факты".

По его информации, коронавирус обнаружили у пациентки, которую госпитализировали для проведения операции.

"Мы достаточно быстро среагировали. Пациентку перевели в 14-ю инфекционную больницу. К счастью, она находилась одна и в палате, и в реанимации. Это были выходные. Мы остановили все операции и быстро закрыли и реанимацию, и отделение, чтобы погасить вспышку инфекции", – сказал Борисюк.

Правда, чтобы провести полную и тщательную дезинфекцию, необходимо выписать всех пациентов из отделения.

"Мы должны выписать последнего пациента, затем 3-4 дня проводить дезинфекцию, санитарные работы, отследить и обследовать всех контактных лиц, и только потом сможем снова заполнять отделения, но не ранее, чем через неделю", – сообщил Борисюк.

По его словам, тесты на коронавирус в Институте рака сейчас проводят и для медработников, и для пациентов. Один положительный результат обнаружили у врача того же отделения, где находилась пациентка с Covid-19. По словам главы института, сейчас она дома, хотя и без симптомов.

При этом, по данным Борисюка, лаборатории, которые диагностируют Covid-19, сейчас очень перегружены. Результатов исследований необходимо ожидать по 10-12 дней.

"На днях в столичной лаборатории нам озвучили срок в 12 суток. Вы себе можете на секунду представить, если бы у меня в Институте лежала пациентка с Covid-19 еще 10 или 12 дней и ждала результата, был бы инфицирован весь институт! Я звоню в лабораторию, они не отказывают, но говорят, что очередь на 12-14 дней, скорее просто не успеют. Это все равно что ловить гранату без кольца", – сказал Борисюк.

А журналистка СТБ Ирина Заславец в Facebook сообщила, что женщину, у которой выявили коронавирус, с раком кишечника и метастазами в легких госпитализировали в Институт рака еще 27 апреля. Через два дня у нее начались проблемы с дыханием, и ее решили проверить на Covid-19.

В отделении, где лежала женщина, по словам журналистки, было 24 пациента. Сейчас пока не выписали 12 человек, трое останутся в институте до выходных.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки коронавирусом заразились 24 человека, один пациент с Covid-19 умер.