Следующие внеочередное заседание парламента запланировано на среду, 13 мая.

Об этом сообщил председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"Не во вторник, а в среду, потому что мы пообщались с депутатами, провели опрос не только среди нашей фракции. Нам необходимо присутствие почти целого парламента. В понедельник выходной и после понедельника будет определенное количество людей, которые не смогут приехать во вторник, и поэтому приняли решение сделать это в среду, потому что хотим собрать максимальное количество людей в парламенте", - заявил Арахамия журналистам в четверг.

Как отметил председатель фракции, в повестке дня внеочередного заседания в среду будет 14 вопросов, среди которых кроме законопроекта о банках и других инициатив, которые предлагали к рассмотрению все парламентские комитеты, так и "Час вопросов к правительству", и заслушивание отчета руководителя Национального банка.

"Эта внеочередная сессия займет 10-12 часов. Минимум 4 часа потратим на закон о банках, потом есть еще 13 вопросов, среди которых "Час вопросов к правительству" займет час, потом отчет руководителя Нацбанка и ответ на вопросы - это минимум 45 минут-час и потом еще 10 законов с обсуждением это тоже 4-5 часов", - уточнил Арахамия.

Напомним, раннее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента в четверг, 7 мая. Заседание, созванное членами оппозиционных партий, состоится в 14:00.

Ранее мы писали, что в "Слуге народа" определились с тактикой на внеочередном заседании Рады, созванном оппозицией.