Кабмин уволил "шпрехенфюрера" Монахову
Кабинет министров Украины уволил с должности уполномоченной по защите государственного языка Татьяну Монахову, которая в конце апреля написала заявление об отставке.
Соответствующее распоряжение правительства №491 от 6 мая появилось на официальном сайте Кабмина.
"Уволить Монахову Татьяну Васильевну с должности уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию", - говорится в документе, подписанном премьер-министром Денисом Шмыгалем.
Как писала "Страна", 27 ноября 2019 года Монахова была назначена на должность "шпрехенфюрера". До этого она работала на кафедре журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы в Николаеве.
Ранее мы рассказывали об инициативах Монаховой по внедрению дополнительного контроля за соблюдением языкового закона в Украине. Однако эти инициативы не финансировались, что и стало причиной подачи омбудсменом заявления на увольнение.