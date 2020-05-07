Кабинет министров Украины уволил с должности уполномоченной по защите государственного языка Татьяну Монахову, которая в конце апреля написала заявление об отставке.

Соответствующее распоряжение правительства №491 от 6 мая появилось на официальном сайте Кабмина.

"Уволить Монахову Татьяну Васильевну с должности уполномоченного по защите государственного языка по собственному желанию", - говорится в документе, подписанном премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Как писала "Страна", 27 ноября 2019 года Монахова была назначена на должность "шпрехенфюрера". До этого она работала на кафедре журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы в Николаеве.

Ранее мы рассказывали об инициативах Монаховой по внедрению дополнительного контроля за соблюдением языкового закона в Украине. Однако эти инициативы не финансировались, что и стало причиной подачи омбудсменом заявления на увольнение.