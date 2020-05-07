Около миллиона украинцев, пребывающих в Польше, не стали возвращаться на родину во время пандемии коронавируса. А с этой недели в Украине заработали польские консульства, которые начали выдавать рабочие визы.

Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий.

"У нас в Польше сейчас около миллиона граждан Украины, которые не вернулись и работают или учатся там", - сказал Бартош Цихоцкий.

При этом, по его данным, около 10-15% - 180 тысяч украинцев - вернулись на родину. Сейчас у многих возникают вопросы о том, как попасть в Польшу.

"Сейчас многие украинцы обращаются с этим вопросом, и мы решили ограниченным путем, но открыть визовые процедуры. С понедельника работают визовые центры, где остались тысячи паспортов с визами до карантина. Сейчас паспорта выдаются по почте", - сказал Цихоцкий.

Напомним, в Польше готовят чартерные рейсы, чтобы завезти украинских заробитчан на сбор урожая.