Премьер-министр Денис Шмыгаль провел в четверг совещание по вопросам цифровой трансформации. По его итогам он поручил всем министерствам в течение двух недель создать должность заместителя министра по цифровому развитию.

Об этом глава Кабмина написал в своем Телеграм-канале.

Решение Шмыгаля обусловлено тем, что сейчас возрастает актуальность и важность цифровых технологий во всех сферах, а "автоматизация - это путь к искоренению коррупции на всех государственных уровнях".

"По итогам совещания поручил всем министерствам в течение двух недель создать должность заместителя министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. А также в месячный срок внести на рассмотрение кандидатуры на эту должность", - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что сегодня реформа любой сферы невозможна без применения цифровых технологий. И сослался на опыт многих стран ЕС. который показывает, что цифровые реформы "позволили достичь значительного экономического и социального эффекта".

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